संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, सोमवार से शुरू होगा सत्र

Highlights शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक संसद का शीतकालीन सत्र चार दिसंबर से शुरू होगा यह 22 दिसंबर तक चलेगा जिसमें 15 बैठकें होंगी

नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले शनिवार, 2 दिसंबर को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। यह बैठक संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुलाई है और इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, गौरव गोगोई और प्रमोद तिवारी, तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंद्योपाध्याय, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की नेता फौजिया खान और आरएसपी नेता एन के प्रेमचंद्रन सहित अन्य वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं।

बैठक में तमाम दलों के नेता शीतकालीन सत्र के एजेंडे पर चर्चा करेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र चार दिसंबर से शुरू होगा और यह 22 दिसंबर तक चलेगा जिसमें 15 बैठकें होंगी। इस सत्र में औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानूनों के स्थान पर तीन विधेयक लाने सहित प्रमुख विधेयकों के मसौदे पर विचार-विमर्श होने की उम्मीद है। सत्र के पहले दिन सोमवार को सदन में ‘पैसे लेकर प्रश्न पूछने’ के मामले में लोकसभा की एक समिति की रिपोर्ट भी पेश करने के लिए सूचीबद्ध है। इस रिपोर्ट में तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा को निचले सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है।

Rajnath chairs all-party meet ahead of Parliament's winter session



Edited video is available on PTI Videos (https://t.co/L2D7HH3xZ2) #PTINewsAlerts#PTIVideos@PTI_Newspic.twitter.com/ZpV4xVPwkj