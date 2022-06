केंद्रीय मंत्रिमंडलः किसानों के लिए खुशखबरी, खरीफ की 17 फसलों पर MSP बढ़ाई, 2040 रुपये प्रति क्विंटल धान

Highlights मूंगफली पर 300 रुपए की बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद बाकी फसलों को भी इसमें जोड़ा गया और किसानों की आय भी बढ़ी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2014 से पहले 1-2 फसलों पर खरीद होती थी।

Union Cabinet: मोदी सरकार ने किसानों को खुशखबरी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फसल वर्ष 2022-23 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 100 रुपये बढ़ाकर 2,040 रुपये प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दी है।

इसके साथ ही 17 फसलों पर एमएसपी बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2014 से पहले 1-2 फसलों पर खरीद होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद बाकी फसलों को भी इसमें जोड़ा गया और किसानों की आय भी बढ़ी है।

Dependence on imports has reduced. Farmers' income has increased. Approved rates are in line with the principle of fixing the MSPs at a level of at least 1.5 times: I&B Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/jaLeTAQ6sY