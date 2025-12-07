Goa Club Fire: नाइट क्लब अग्निकांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हुई, 4 पर्यटकों समेत 14 कर्मचारियों की मौत

By अंजली चौहान | Updated: December 7, 2025 09:56 IST2025-12-07T09:53:42+5:302025-12-07T09:56:37+5:30

Goa Club Fire: गोवा पुलिस ने रविवार को बताया कि गोवा के अरपोरा स्थित एक क्लब में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है, जिनमें से 4 की पहचान पर्यटकों के रूप में और 14 अन्य कर्मचारियों के रूप में हुई है। अधिकारियों ने आगे बताया कि बरामद सात शवों की पहचान अभी नहीं हो पाई है।

Goa Club Fire Death toll rises to 25 in nightclub fire 14 employees including 4 tourists killed | Goa Club Fire: नाइट क्लब अग्निकांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हुई, 4 पर्यटकों समेत 14 कर्मचारियों की मौत

Goa Club Fire: नाइट क्लब अग्निकांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हुई, 4 पर्यटकों समेत 14 कर्मचारियों की मौत

Goa Club Fire: गोवा के अरपोरा में नाइट क्लब में लगी आग में मरने वालों की संख्या में इजाफा हो गया है। अब तक की सामने आई जानकारी के मुताबिक, मरने लोगों ने अपनी जान हादसे में गवा दी है। जिनमें से 4 की पहचान टूरिस्ट के तौर पर हुई है, और 14 अन्य स्टाफ मेंबर थे, गोवा पुलिस ने रविवार को बताया। अधिकारियों ने आगे बताया कि बरामद सात शवों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। 

पुलिस ने कहा, "नॉर्थ गोवा के अरपोरा में बिर्च बाय रोमियो लेन में भीषण आग लग गई, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 4 टूरिस्ट होने की पुष्टि हुई है, 14 स्टाफ मेंबर थे और 7 की पहचान अभी बाकी है। छह लोग घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की जांच चल रही है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है।"

पीएम ने की मुआवजे की घोषणा

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग लगने की घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार वालों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 50,000 रुपये दिए जाएंगे। एक्स पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने लिखा, "गोवा के अरपोरा में हुई दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार वालों को PMNRF से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।"

प्रधानमंत्री मोदी ने अरपोरा में आग लगने की घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इस घटना को "बेहद दुखद" बताया।

पीएम मोदी ने एक एक्स पोस्ट में कहा, "गोवा के अरपोरा में आग लगने की घटना बहुत दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायल जल्द से जल्द ठीक हों। मैंने गोवा के सीएम डॉ. प्रमोद सावंत जी से स्थिति के बारे में बात की। राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दे रही है।"

क्लब-कम-रेस्टोरेंट में आग लगने की खबर रविवार आधी रात को मिली, और इमरजेंसी टीमें मौके पर पहुंचीं। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में ले जाया गया, जबकि अधिकारी रात भर स्थिति को कंट्रोल करने में लगे रहे। अधिकारियों ने आग लगने के कारण की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि घायलों को मेडिकल सहायता और मृतकों के परिवारों को मदद देने के प्रयास जारी हैं। इससे पहले, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मामले की जांच के आदेश दिए। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त की।

उन्होंने कहा, "यह घटना गोवा जैसे टूरिज्म राज्य के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोग इस तरह की चीजें अवैध रूप से चलाते हैं, और आग लगने की घटना हुई...23 लोगों की जान चली गई है...सरकार इस घटना की जांच करेगी। जांच में आग लगने के सही कारण का पता लगाया जाएगा, और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानून के तहत सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

Web Title: Goa Club Fire Death toll rises to 25 in nightclub fire 14 employees including 4 tourists killed

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :goaFire Accidentfireगोवाअग्निकांडआग