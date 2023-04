गुलाम नबी आजाद ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, धारा 370, सीएए और हिजाब के मुद्दे का किया जिक्र

Highlights गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक उदार राजनेता बताया उन्होंने कहा कि मुझे मोदी को श्रेय देना चाहिए, मैंने उसके साथ जो किया, उसके लिए वह बहुत उदार थे उन्होंने कहा, मैंने उनके खिलाफ कई मुद्दे उठाए लेकिन उन्होंने उसका बदला नहीं लिया

नई दिल्ली:कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। मंगलवार को एएनआई के साथ इंटरव्यू में आजाद ने प्रधानमंत्री को एक उदार राजनेता बताया। उन्होंने कहा कि मुझे मोदी को श्रेय देना चाहिए। मैंने उसके साथ जो किया, उसके लिए वह बहुत उदार थे।

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में मैंने उन्हें (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) किसी भी मुद्दे पर नहीं बख्शा चाहे वह धारा 370 हो या सीएए या हिजाब। मैंने कुछ विधेयकों को पूरी तरह से विफल कर दिया, लेकिन मुझे उन्हें इसका श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने एक राजनेता की तरह व्यवहार किया, उसका बदला नहीं लिया।

I must give credit to Modi. For what I did to him, he was too generous. As Leader of the Opposition I did not spare him on any issue be it Article 370 or CAA or hijab. I got some Bills totally failed but I must give him the credit that he behaved like a statesman, not taking…