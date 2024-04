उत्तर प्रदेश: गाजियाबाद में नाबालिग रिक्शा चालक की पिटाई से भड़की स्वरा भास्कर, सीएम योगी से पूछे तीखे सवाल

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक पुलिसकर्मी का एक रिक्शा चालक को मारने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में स्वरा भास्कर ने प्रतिक्रिया दी। एक्ट्रेस स्वरा ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राज्य में उनके 'महान शासन' के बारे में सवाल किया।

यूपी में बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए स्वरा ने लिखा, "यूपी पुलिस सिर्फ बेलगाम मुस्लिम नफरत करने वालों का एक समूह है। बिल्कुल शर्मनाक आचरण। क्या यही आपका महान शासन है @mयोगीआदित्यनाथ @mयोगीऑफिस @Uppolice @ghaziadapolice। घृणित असंवैधानिक प्रदर्शन।"

मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अब वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मी ने पहले भी जनता के बीच गुंडागर्दी से जुड़ी खबरें बनाई थीं।

