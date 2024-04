Modi Yogi Roadshow Ghaziabad: मोदी-योगी ने किया रोड शो, सड़क के दोनों तरफ लोगों का जनसैलाब

Highlights गाजियाबाद में पीएम मोदी-सीएम योगी ने किया रोड शो पीएम को देखने के लिए भारी संख्या में आए लोग गाजियाबाद से बीजेपी ने अतुल गर्ग को बनाया उम्मीदवार

Modi Yogi Roadshow Ghaziabad: गाजियाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी ने इस बार अतुल गर्ग को अपना उम्मीदवार बनाया है और उनके समर्थन में पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को रोड शो किया। पीएम के इस रोड शो में उम्मीदवार अतुल गर्ग भी मौजूद थे। पीएम मोदी को देखने के लिए भारी संख्या में लोग आए। सड़क पर पीएम मोदी का काफिला चल रहा था।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi holds a roadshow in Ghaziabad, Uttar Pradesh



Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath is also present.#LokSabhaElections2024pic.twitter.com/l4MZchMawN