Gaya Lok Sabha Seat: 'दक्षिण बिहार को सूखे से स्थायी राहत मिले', पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा

Highlights जीतन राम मांझी चाहते हैं कि दक्षिण बिहार को सूखे से स्थायी राहत मिले गया लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं जीतन राम मांझी पहले चरण के लिए चल रहा है मतदान

Gaya Lok Sabha Seat: बिहार के पूर्व सीएम और गया लोकसभा सीट से उम्मीदवार जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को पहले चरण का मतदान शुरू होने पर कहा कि वे चाहते हैं कि दक्षिण बिहार को सूखे से स्थायी राहत मिले। उन्होंने कहा कि कुछ प्राथमिक मुद्दे स्पष्ट हैं, उत्तर बिहार अक्सर बाढ़ से प्रभावित होता है। दक्षिण बिहार सूखे से प्रभावित है। हम चाहते हैं कि दक्षिण बिहार को सूखे से स्थायी राहत मिले। उन्होंने आगे कहा कि गया में बुद्ध और विष्णु का गलियारा बनाया जाना चाहिए।

#WATCH | Gaya, Bihar: Former Bihar CM and NDA candidate from Gaya Lok Sabha seat Jitan Ram Manjhi says, "...Some primary issues are clear, North Bihar that is often battered by flood...South Bihar suffers drought; we want South Bihar to get permanent relief from drought and… pic.twitter.com/xdn6Yp89GP