गांधी परिवार को "कट्टर पापी परिवार" कहते हुए गौरव भाटिया ने राबर्ट वाड्रा पर गंभीर आरोप लगाए

Highlights गौरव भाटिया ने राबर्ट वाड्रा पर गंभीर आरोप लगाए गांधी परिवार को "कट्टर पापी परिवार" कहा वाड्रा पर किसानों की जमीन हड़पने का आरोप

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर जोरदार हमला बोला है। संवाददाता सम्मेलन में गौरव भाटिया ने गांधी परिवार को "कट्टर पापी परिवार" कहा। संवाददाता सम्मेलन में गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राजस्थान में किसानों की जमीन हड़पी और हड़पी हुई जमीन को रॉबर्ट वाड्रा को दे दिया गया।

गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि 2008 से 2013 के दौरान राजस्थान में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में किसानों की 125 बीघा जमीन का अधिग्रहण किया गया और इसे हरिराम और नाथराम नामक दो लोगों में बांट दिया गया। गौरव भाटिया ने कहा कि बाद में जांच में पता चला कि इन दो नामों के कोई व्यक्ति ही नहीं हैं और ये काल्पनिक किरदार गढ़े गए थे। गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि बाद में ये जमीन स्काईलाईन हॉस्पिटैलिटी नाम की कंपनी को बेच दी गई जिसमें राबर्ट वाड्रा और उनकी मां हिस्सेदार हैं।

There is a 'Kattar Papi Parivar' in India. Their work is to grab the land of farmers & hand it over to their son-in-law Robert Vadra. During Congress govt in Rajasthan from 2008-13, 125 bighas of land was bought from farmers & allotted to 2 people Hariram&Natharam: BJP';s G Bhatia pic.twitter.com/mvuYUf0UV5