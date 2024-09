Ganesh Chaturthi 2024: मुंबई में हुई उत्सव की शुरुआत, यहां देखें देश भर में भव्य आरती का लाइव वीडियो

Highlights Ganesh Chaturthi 2024: देश भर में हुई गणेशोत्सव की शुरुआत Ganesh Chaturthi 2024: यहां देखें आरती का लाइव वीडियो Ganesh Chaturthi 2024: फिलहाल, अगले 10 दिनों में देश में त्योहार का माहौल

Ganesh Chaturthi 2024: महाराष्ट्र की राजधानी और देश की आर्थिक नगरी में आज प्रसिद्ध मंदिर सिद्धिविनायक मंदिर में सुबह-सुबह पूजा अर्चना हुई और भव्य आर्ती हो गई है। हालांकि, इस 10 दिनों में पड़ने वाले त्योहार पर जोर-शोर तैयारी देश भर के विभिन्न कोने में जारी हैं। ऐसे में आपको दिखाते हैं आज के लाइव वीडियो जहां भव्य आरती की गई है।

#WATCH | Maharashtra | Lord Ganapati idol brought to Shree Siddhivinayak Ganapati Mandir on the occasion of Ganesh Chaturthi



(Source - Shree Siddhivinayak Ganapati Mandir Trust) pic.twitter.com/Sl3XAJh3Bl — ANI (@ANI) September 6, 2024

हालांकि, पिछले तीन दिनों से कई मंडलों में गणपति भगवान की मूर्ति लाए जाने का सिलसिला जारी है। इनके अलावा लोग अपने घरों और पंडालों में ईश्वर की मूर्ति रखकर तीन या 4 और 6 दिन में उनकी पूजा और आरती सुबह-शाम करते हैं।

#WATCH Maharashtra: Morning 'aarti' and prayers being performed at the Shri Siddhivinayak Temple in Mumbai on #GaneshChaturthi festival. pic.twitter.com/uZIFQijy6h — ANI (@ANI) September 6, 2024

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को पूजा कर सभी प्रेदशवासियों को शुभकामनाएं दी। हालांकि, सीएम ने सभी से ये भी आग्रह किया कि इस बार बड़ी मात्रा में इको-फ्रेंडली उत्सव मनाएं।

#WATCH | Maharashtra: Morning 'aarti' and prayers being performed at the Shri Ganesh Mandir Tekdi in Nagpur, on #GaneshChaturthi festival. pic.twitter.com/jnWyQhPXVj — ANI (@ANI) September 7, 2024

Watch | Morning 'aarti' and prayers being performed Ganesh temples across the country to celebrate the festival of Ganesh Chaturthi #GaneshChaturthi#GaneshFestival#Siddhivinayak#Lalbaugpic.twitter.com/J3eXLtaKUV — The Times Of India (@timesofindia) September 7, 2024

