Gandhi Jayanti 2023: लोग खादी उत्पाद खरीदें, भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने कहा-धरोहर और विरासत का प्रतीक, 'खादी स्टोर' से खादी के वस्त्र खरीदे, देखें वीडियो

Highlights सरकार के ‘सफलतम प्रयासों’ से खादी उद्योग नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। स्वदेशी, स्वराज व स्वभाषा के लिए आपके आग्रह सदैव हमारी प्रेरणा हैं। सर्वस्पर्शी व सर्वागींण विकास के पथ को अपना ध्येय बनाकर राष्ट्रसेवा हेतु समर्पित है।

Gandhi Jayanti 2023: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने सोमवार को गांधी जयंती के मौके पर खादी को भारतीय धरोहर और विरासत का प्रतीक बताया और लोगों से खादी उत्पाद खरीदने की अपील की। नड्डा ने इस अवसर पर राजधानी के कनॉट प्लेस स्थित खादी स्टोर का दौरा किया और वहां से कुछ वस्त्र भी खरीदे।

उन्होंने ‘एक्स’ पर किए एक पोस्ट में कहा, ‘‘खादी हमारी धरोहर और विरासत का प्रतीक है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर नई दिल्ली स्थित 'खादी स्टोर' से खादी के वस्त्र खरीदे।’’ नड्डा ने कहा कि खादी को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के ‘सफलतम प्रयासों’ से खादी उद्योग नित नए आयाम स्थापित कर रहा है।

#WATCH | Delhi: BJP national president JP Nadda visits Khadi India store at Connaught Place, on the occasion of #GandhiJayanti. pic.twitter.com/ocgkkoUls1