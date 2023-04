भगोड़े खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल सिंह ने किया पंजाब पुलिस के सामने सरेंडर

Highlights भगोड़े खालिस्तानी अमृतपाल सिंह ने आखिरकार सरेंडर कर दिया है अमृतपाल सिंह ने देर रात पंजाब की मोगा पुलिस के सामने सरेंडर किया अमृतपाल बीते लगभग एक महीने से पंजाब पुलिस के लिए भारी सिरदर्द बना हुआ था

चंडीगढ़: पंजाब और देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए भारी सिरदर्द बना हुआ 'वारिस दे पंजाब' का मुखिया और पंजाब के अजनाला में थाने पर हुई हिंसा के मामले में प्रमुख आरोपी और भगोड़े खालिस्तानी अमृतपाल सिंह ने आखिरकार सरेंडर कर दिया है। लगभग एक महीने से पंजाब पुलिस को छका रहे भगोड़े अमृतपाल सिंह ने आखिरकार देर रात पंजाब की मोगा पुलिस के सामने सरेंडर किया।

यह जानकारी अभी तक पंजाब पुलिस के सूत्रों के हवाले से दी गई है, मामले में अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। पंजाब में भारी अशांति फैलाने के बाद अमृतपाल बीते 18 मार्च से फरार चल रहा था। इस संबंध में पंजाब पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील जारी की है और साथ ही यह भी कहा कि कि जनता किसी भी तरह की अफवाह या फेक न्यूज के झांसे में न आये और न कोई गलत जानकारी शेयर करें। अमृतपाल के गिरफ्तारी संबंधी आधिकारिक जानकारी जल्द ही पुलिस द्वारा साझा की जाएगी।

"#AmritpalSingh arrested in Moga," tweets Punjab Police; urges people to maintain peace & harmony and not share any fake news. pic.twitter.com/KErpWy9DoS