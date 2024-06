पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने राजनीति से लिया संन्यास, शशि थरूर ने दी शुभकामनाएं

Highlights राजीव चंद्रशेखर ने आज "सार्वजनिक सेवा के अपने 18 साल के कार्यकाल" से संन्यास ले लिया उन्होंने कहा, भाजपा कार्यकर्ता के रूप में, मैं पार्टी का समर्थन और काम करना जारी रखूँगा थरूर ने इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूर्व मंत्री इस मामले में "एक और प्रयास" करने के लिए पर्याप्त युवा हैं

नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज "सार्वजनिक सेवा के अपने 18 साल के कार्यकाल" से संन्यास ले लिया। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि वह एक नेता के रूप में पार्टी के लिए काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "आज सार्वजनिक सेवा के मेरे 18 साल के कार्यकाल का समापन हो गया, जिसमें से 3 साल मुझे पीएम नरेंद्र मोदी जी की टीम मोदी 2.0 के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। निश्चित रूप से मेरा इरादा एक उम्मीदवार के रूप में चुनाव हारने के बाद अपनी 18 साल की सार्वजनिक सेवा को समाप्त करने का नहीं था, लेकिन ऐसा ही हुआ।"

उन्होंने कहा, "मैं उन सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ जिनसे मैं मिला, जिन्होंने मेरा समर्थन किया - और विशेष रूप से उन सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं का जिन्होंने मुझे इतना प्रेरित और ऊर्जावान बनाया। पिछले 3 वर्षों में सरकार में मेरे सहयोगियों का भी धन्यवाद। भाजपा कार्यकर्ता के रूप में, मैं पार्टी का समर्थन और काम करना जारी रखूँगा।"

Today marks the end of my 18 years long stint as a MP and my 3 years as Minister of State in the Council of Ministers under Hon'ble Prime Minister Narendra Modi Ji. A tweet - tweeted by a new young intern in my team - thanking everyone for their inspiration and support during…

तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़े चंद्रशेखर कांग्रेस के तीन बार के सांसद शशि थरूर को बहुत ही कड़े मुकाबले में हराने में विफल रहे। थरूर दिन के कुछ समय तक श्री चंद्रशेखर से पीछे रहने के बाद 16,077 वोटों से जीते।

थरूर ने इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूर्व मंत्री इस मामले में "एक और प्रयास" करने के लिए पर्याप्त युवा हैं। उन्होंने कहा, "चुनावी पद केवल एक रास्ता है (और आप उस पर एक और प्रयास करने के लिए पर्याप्त युवा हैं!) भविष्य के लिए शुभकामनाएँ।"

As someone who discussed various issues with you during your stint in government, I have no doubt that there is much more you can contribute to our country through public service, @RajeevRC_X. Elective office is only one path (and you are young enough to have another crack at… https://t.co/7WBE6AFgOB