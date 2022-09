Biplab Kumar Deb: त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब चुने गए राज्यसभा सांसद, CPM उम्मीदवार भानु साहा को हराया

Highlights चुनाव में बिप्लब कुमार देब ने 43 वोट हासिल किए जबकि सीपीएम उम्मीदवार ने प्राप्त किए 15 वोट देब ने पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह का जताया आभार

अगरतला: त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब गुरुवार को राज्य की एकमात्र सीट पर राज्यसभा के लिए चुने गए, जो उपचुनाव के लिए गए थे, एक अपेक्षित जीत भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में एक आरामदायक ताकत हासिल है। चुनाव में देब ने 43 वोट हासिल किए। उन्होंने सीपीएम उम्मीदवार और पूर्व वित्त मंत्री भानुलाल साहा को हराया, जिन्हें केवल 15 वोट मिले।

60 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के पास 36 सीटें हैं और उनके गठबंधन सहयोगी इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) के पास 7 सीटें हैं। जबकि सीपीएम के पास 15 सीट हैं और कांग्रेस के पास केवल 1 है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कांग्रेस के इकलौते विधायक ने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया।

संसद के उच्च सदन का सदस्य चुने जाने के बाद देव ने अपने ट्विटर पर लिखा, “मुझे राज्यसभा सांसद के रूप में चुनने के लिए त्रिपुरा के भाजपा और आईपीएफटी विधायकों का आभार। मुझे राज्यसभा में त्रिपुरा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर देने के लिए पीएम श्री पीएम मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का आभार। माता त्रिपुरसुंदरी के आशीर्वाद से मैं अपनी अंतिम सांस तक त्रिपुरा के प्रिय लोगों की सेवा करता रहूंगा।”

Gratitude to the BJP and IPFT MLAs of Tripura for electing me as a Rajya Sabha MP. Gratitude to PM Sri @narendramodi Ji, @BJP4India President Sri @JPNadda Ji & HM Sri @AmitShah for giving me this opportunity to represent Tripura in Rajya Sabha. (1/2) pic.twitter.com/qYrEWduT1v