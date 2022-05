पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहीद अफरीदी ने यासीन मलिक की वकालत करते हुए किया ट्वीट, यूएन से की दखल देने की अपील

Highlights पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने यासीन मलिक के मामले में किया ट्वीट अफरीदी ने मलिक को होने वाली सजा का विरोध करते हुए मामले में यूएन से दखल देने की मांग की जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के पूर्व अध्यक्ष यासीन मलिक इस समय तिहाड़ जेल में बंद है

दिल्ली: तिहाड़ जेल में बंद जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के पूर्व अध्यक्ष और अलगाववादी नेता यासीन मलिक को टेटर फंडिग मामले में कोर्ट आज सजा का ऐलान करने वाली है।

इस मामले में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने विरोध करते हुए उनके लिए विवादित ट्वीट करते हुए होने वाली सजा का विरोध करते हुए मामले में यूएन से दखल देने की मांग की है।

शाहीद अफरीदी ने इस मामले में ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा, "भारत अपने ज़बरदस्त मानवाधिकार हनन के खिलाफ आलोचनात्मक आवाज़ों को चुप कराने के लिये निरंतर निरर्थक प्रयास कर रहा है। यासीन मलिक के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाकर वो कश्मीर की आजादी के संघर्ष को रोक नहीं पाएंगे। मैं यूएन आग्रह करता हूं कि वो कश्मीरी नेताओं के खिलाफ अनुचित और अवैध ट्रायल का नोटिस ले।"

India's continued attempts to silence critical voices against its blatant human right abuses are futile. Fabricated charges against #YasinMalik will not put a hold to #Kashmir's struggle to freedom. Urging the #UN to take notice of unfair & illegal trails against Kashmir leaders. pic.twitter.com/EEJV5jyzmN