नहीं रहे ओडिशा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री महेश्वर मोहंती, 67 वर्ष की आयु में कहा दुनिया को अलविदा

भुवनेश्वर: ओडिशा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मंत्री महेश्वर मोहंती का मंगलवार को भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में इलाज के निधन हो गया। वह 31 अक्टूबर को अचानक बीमार पड़ने के बाद निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए थे जहां उनका एक हफ्ते से इलाज जारी था।

हालांकि, मंगलवार को सुबह उनका निधन हो गया। वह 67 वर्ष के थे। वह पुरी विधानसभा क्षेत्र से 5 बार चुने गए। उन्होंने कई वर्षों तक कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वह 2004 से 2008 तक ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष थे।

Odisha | Former Speaker and ex-minister Mahwswar Mohanty passed away while undergoing treatment at a private hospital in Bhubaneswar.



(File photo) pic.twitter.com/ABrQkF7YgN