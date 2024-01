कांग्रेस को झटका, भाजपा में लौटे जगदीश शेट्टार

Highlights भाजपा में लौटे पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार दिल्ली में उन्हें पार्टी में शामिल कराया गया भाजपा में शामिल होने से पहले कांग्रेस की टिकट पर लड़ा चुनाव

Former Karnataka CM Jagadish Shettar: कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को कांग्रेस के दिग्गज नेता में से एक व कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टारकी भाजपा में वापसी हो गई है। शेट्टार ने दिल्ली में दोबारा भाजपा को ज्वाइन किया। मालूम हो कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले वह भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस ने उन्हें हुबली-धारवाड़ से चुनाव में टिकट दिया था।

#WATCH | Former Karnataka CM Jagadish Shettar re-joins BJP in the presence of former CM-senior party leader BS Yediyurappa and state BJP President BY Vijayendra, at BJP Headquarters in Delhi.



He had quit BJP and joined Congress in April last year. pic.twitter.com/sVJpP9AVu2