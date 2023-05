आरसीपी सिंह आज भाजपा में हो सकते हैं शामिल, जदयू से अलग होने के बाद से नीतीश पर हैं हमलावर; 2024 से पहले बिहार में बड़ा खेल

Highlights जदयू के पूर्व नेता और नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह भाजपा में होंगे शामिल। आरसीपी सिंह ने पिछले साल जदयू छोड़ दी थी, हाल में जदयू के पूर्व प्रवक्ता अजय आलोक ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया था।

नई दिल्ली: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कभी सबसे खास रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह आज भाजपा में शामिल हो सकते है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी को लेकर ऐसी अटकलें पहले से लगाई जा रही हैं। पिछले साल भी आरसीपी के भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगी थी। आरसीपी ने पिछले साल अगस्त में जदयू से नाता तोड़ लिया था। इसके बाद से ही वह नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं।

Former Union minister and former Janata Dal (United) president RCP Singh is likely to join Bharatiya Janata Party in Delhi today.



