इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान ने पीएम मोदी को बताया वैश्विक नेता, जानिए क्यों कहा- 'हीरो,नरेंद्र मोदी'

Highlights इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान केविन पीटरसन ने की पीएम मोदी की तारीफ केविन पीटरसन ने पीएम मोदी को बताया वैश्विक नेता भारत में वन्यजीवों के संरक्षण के समर्थन में किए जा रहे काम से प्रभावित हैं पीटरसन

नई दिल्ली: 'प्रोजेक्ट टाइगर' कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रविवार, 9 मार्च को कर्नाटक गए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान केविन पीटरसन की प्रशंसा की है। पीटरसन ने देश में वन्य जीव संरक्षण की दिशा में अपने प्रयासों के लिए पीएम मोदी को "प्रतिष्ठित" और "विश्व नेता" करार दिया। केविन पीटरसन ने ट्वीटर पर लिखा, "आइकॉनिक! एक वैश्विक नेता जो जंगली जानवरों से प्यार करते हैं और उनके साथ उनके प्राकृतिक आवास में समय बिताने के लिए बहुत उत्साहित हैं। याद रखें, अपने पिछले जन्मदिन के लिए, उन्होंने चीतों को भारत में जंगल में छोड़ा था। हीरो,नरेंद्र मोदी।"

ICONIC!

A world leader who adores wild animals and is so excited when spending time with them in their natural habitat. Remember, for his last birthday, he released cheetahs into the wild in India.

HERO, @narendramodi 🙏🏽 pic.twitter.com/D8EPDJh6Jc