पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और कांग्रेस नेता एमएस गिल का 86 वर्ष की आयु में निधन, सोमवार को होगा अंतिम संस्कार

नई दिल्ली: पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त मनोहर सिंह गिल का संक्षिप्त बीमारी के बाद रविवार को दक्षिणी दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। परिजनों के मुताबिक गिल का अंतिम संस्कार सोमवार को किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “पूर्व केंद्रीय मंत्री, पद्म विभूषण, श्री मनोहर सिंह गिल जी के निधन पर बेहद दुख हुआ।”

उन्होंने कहा, "यूपीए सरकार में एक मूल्यवान सहयोगी के रूप में और पहले एक सिविल सेवक के रूप में, खेल, चुनावी प्रक्रियाओं और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र के विकास में उनका योगदान लंबे समय तक चलने वाला था।" खड़गे ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के परिवार, दोस्तों और अनुयायियों के प्रति अपनी "गहरी संवेदना" भी व्यक्त की। उन्होंने कहा, "मैं ईश्वर से उनकी शाश्वत शांति के लिए प्रार्थना करता हूं।"

