Jaishankar Pakistan Visit: पाकिस्तान जाएंगे विदेश मंत्री एस. जयशंकर, SCO समिट में लेंगे हिस्सा

Jaishankar Pakistan Visit: भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि जयशंकर एससीओ के ‘शासनाध्यक्षों’ के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस महीने के अंत में पाकिस्तान का दौरा करेंगे।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “विदेश मंत्री जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में आयोजित होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए पाकिस्तान में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।”

दिलचस्प बात यह है कि करीब नौ सालों बाद ऐसा होने जा रहा है कि किसी भारतीय विदेश मंत्री की इस्लामाबाद में आधिकारिक यात्रा होने जा रही है। वहीं, भारत के विदेश मंत्री के रूप में जयशंकर की यह पहली पाकिस्तान यात्रा होगी। सुषमा स्वराज पाकिस्तान का दौरा करने वाली आखिरी विदेश मंत्री थीं, जब उन्होंने 8-9 दिसंबर, 2015 को इस्लामाबाद में हार्ट ऑफ एशिया-इस्तांबुल प्रक्रिया के पांचवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था।

Breaking: India's External affairs Minister Dr S Jaishankar to travel to Pakistan to attend the SCO meeting pic.twitter.com/tjPO9z9lrq