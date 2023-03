अडानी-हिंडबनर्ग मामला: शेयरों में आई गिरावट की जांच के लिए SC ने विशेषज्ञ पैनल का किया गठन, सेबी को दिया जांच का निर्देश

Highlights सुप्रीम कोर्ट नेकोर्ट ने कहा कि समिति पूरी स्थिति का आकलन करेगी। कोर्ट ने ये भी कहा को समिति निवेशकों को इसके बारे में जागरूक करने के उपाय सुझाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 2 महीने के भीतर जांच करने और स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

नई दिल्ली: अडानी-हिंडबनर्ग मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को शेयरों में हालिया आई गिरावट की जांच के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश ए एम सप्रे की अगुवाई में समिति के गठन का आदेश दिया। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि ने कहा कि समिति पूरी स्थिति का आकलन करेगी, निवेशकों को इसके बारे में जागरूक करने के उपाय सुझाएगी।

Supreme Court directs SEBI to investigate whether there has been a violation of Section 19 of SEBI rules, whether there was any manipulation of stock prices.



Supreme Court directs SEBI to conduct investigation within 2 months and submit a status report.