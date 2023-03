कर्नाटक: मांड्या के रोड शो में पीएम मोदी पर हुई फूलों की बारिश, खुद प्रधानमंत्री ने भी लोगों पर फेंका है फूल, देखें वीडियो

Highlights कर्नाटक के मांड्या में पीएम मोदी ने आज एक रोड शो किया है। इस रोड शो के दौरान वहां मौजूद लोगों ने उन पर फूल बरसाएं है। बता दे कि पीएम मोदी आज कर्नाटक के मैसूर में 16 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

बेंगलुरु: पीएम मोदी आज कर्नाटक के मैसूर में 16 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले है, इस दौरान इस उद्घाटन और शिलान्यास से पहले प्रधानमंत्री ने रोड शो किया है। यह रोड शो मांड्या में आयोजित किया गया है जो करीब दो किलोमीटर का था।

ऐसे में पीएम मोदी के रोड शो में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीयों द्वारा प्रधानमंत्री पर फूल बरसाए गए है और इलाके में उनका स्वागत किया गया है। इस रोड शो का न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें पीएम मोदी पर फूल बरसाते हुए देखे गए है।

न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा जारी वीडियो में यह देखा गया है कि पीएम मोदी का काफिला चल रहा है और एक साइड खड़े भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय पीएम मोदी पर फूल बरसा रहे है। प्रधानमंत्री का काफिला जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है वहां मौजूद लोगों द्वारा फूलों से स्वागत किया जा रहा है।

#WATCH | PM Narendra Modi showered with flowers by BJP supporters and locals as he holds road show in Mandya, Karnataka



During his visit, PM will dedicate and lay foundation stone of projects worth around Rs. 16,000 crores



(Video source: DD) pic.twitter.com/K8hvPCgpRF