Highlights VIDEO: महाराष्ट्र के बीड में बाढ़ का कहर, रेस्क्यू में जुटी सेना, देखें वीडियो

महाराष्ट्र, अहिल्यानगर जिले और बीड जिले में बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्तिथि बनी हुई है, कई गांवों में पानी घुस गया है और भारतीय सेना लोगों को रेस्क्यू करने में लगी हुई है। वहीं किसानों की फसल और पशुओं को काफी नुक्सान पहुंचा है। बीड जिले में कडी नदी उफान पर है और पानी गांवों में घुस गया है जिससे बचने के लिए लोग छत्तों पर चढ़ गए हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों की मदद के लिए सेना के हेलिकॉप्टर को बुलाया और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया, फिलहाल सेना और स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हैं।

