"आपको केवल जुनून के अलावा और कुछ नहीं चाहिए...आज ‘कुछ भी असंभव नहीं’....", बोली देश की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर मेजर अभिलाषा बराक

Highlights देश की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर मेजर अभिलाषा बराक ने अपनी उपल्बधी पर बोला है। उन्होंने कहा है कि आज की तारीख में कुछ भी अप्राप्य नहीं है। ऐसे में उनके अनुसार, कुछ भी हासिल करने के लिए केवल जुनून के अलावा कुछ नहीं चाहिए।

नई दिल्ली:कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक ने लोगों के लिए खास कर महिलाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। अपनी उपल्बधी पर बोलते हुए अभिलाषा बराक ने खुद को संगठन का छोटा हिस्सा बताया है और कहा है कि वे केवल अपना कर्तव्य निभा रही है।

मेजर अभिलाषा बराक ने आगे बताया कि यह पल उनके माता-पिता के लिए गर्व की भावना है। आपको बता दें कि उन्हें 36 सेना पायलटों के साथ प्रतिष्ठित विंग्स से भी सम्मानित किया गया था।

समाचार एजेंसी एएनआई से बोलते हुए मेजर अभिलाषा बराक ने कहा है कि “मैं अभी भी संगठन का एक बहुत छोटा हिस्सा हूं। ऐसे कई सैकड़ों एविएटर हैं जिन्हें पंख मिल गए हैं। हम सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और यह बहुत सामान्य लगता है। मैं वही कर रही हूं जो हर दूसरा एविएटर करता है।”

I'm still a very small part of org. There've been several hundreds of aviators who got their wings.We're just doing our duty&it feels very normal. I'm doing what every other aviator is doing: Major Abhilasha Barak, First Woman Officer to join Army Aviation Corps as Combat Aviator https://t.co/CINaPQoTJ8pic.twitter.com/QYna5jgF0C