बेहद लग्जरी होंगे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कोच, फर्स्ट लुक हुआ जारी! देखें तस्वीरें

Highlights फरवरी 2024 तक शुरू होने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पहला लुक अब सामने आया विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित, वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों को आरामदायक यात्रा प्रदान करेगी दिल्ली-वाराणसी के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को 2019 में पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी

नई दिल्ली: फरवरी 2024 तक शुरू होने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पहला लुक अब सामने आ गया है। भारतीय रेलवे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को नए डिजाइन के साथ बनाएगी। एक ट्विटर यूजर ने इसकी तस्वीरें माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर पोस्ट की हैं।

एक उपयोगकर्ता ने एक्स पर लिखा, “वंदे भारत स्लीपर कोच की पहली झलक है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में 857 बर्थ होंगी ~ यात्रियों के लिए 823 और कर्मचारियों के लिए 34, प्रत्येक कोच में एक मिनी पेंट्री होगी।"

उसने यह भी कहा, “इन स्लीपर ट्रेनों का निर्माण भारत के रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) और रूस के टीएमएच ग्रुप के एक संघ द्वारा किया जा रहा है - जिसने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के 200 नए संस्करणों में से 120 की आपूर्ति के लिए सबसे कम बोली लगाई - जबकि अन्य 80 इसका निर्माण टीटागढ़ वैगन्स और बीएचईएल के एक संघ द्वारा किया जाएगा।"

