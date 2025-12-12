देशभर में 2027 में पहली डिजिटल जनगणना, 11,718 करोड़ रुपये होंगे खर्च,केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले-जाति आधारित गणना शामिल
By सतीश कुमार सिंह | Updated: December 12, 2025 16:45 IST2025-12-12T16:39:07+5:302025-12-12T16:45:54+5:30
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 11,718.24 करोड़ रुपये की लागत से भारत की जनगणना 2027 आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ‘जनगणना 2027’ दो चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसके तहत अप्रैल और सितंबर 2026 के बीच घरों की सूची तैयार की जाएगी और फरवरी 2027 में जनगणना की जाएगी। वर्ष 2027 में होने वाली जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी। जनगणना, 2027 में जाति आधारित गणना को शामिल किया जाएगा।
जनगणना 2027 पहली डिजिटल जनगणना- दो फेज में होगी:
फेज 1: अप्रैल से सितंबर 2026 तक हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना होगी
फेज 2: फरवरी 2027 में जनसंख्या की गिनती होगी।
