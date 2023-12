VIDEO: दिल्ली के बाराखंभा रोड स्थित प्रसिद्ध गोपालदास बिल्डिंग में लगी आग, आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन अभियान जारी

नई दिल्ली:दिल्ली के बाराखंभा रोड स्थित गोपालदास बिल्डिंग में गुरुवार को आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग के दृश्य सोशल मीडिया पर सामने आए और उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा किए गए। विजुअल्स में इमारत से धुएं का गुबार निकलता दिख रहा है। यह स्पष्ट नहीं है कि आग लगने के समय लोग अंदर फंसे हुए थे या उन्हें निकाल लिया गया था। हालांकि, आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन अभियान जारी है। इससे पहले अक्टूबर 2016 में भी इसी बिल्डिंग में आग लगने की घटना हुई थी।

#WATCH | Fire fighting underway, occupants of Gopaldas building evacuated following a fire incident on the 8th floor of the building today



The building is located on Barakhamba Road in Connaught Place, Delhi pic.twitter.com/B1s2ixGzwT