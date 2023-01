स्वामी प्रसाद मौर्य पर लखनऊ में दर्ज हुई एफआईआर, रामचरितमानस पर दिया था विवादित बयान

Highlights स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर रामचरित मानस पर दिया था विवादित बयान अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराई

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरित मानस पर विवादित बयान देने के बाद मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने लखनऊ में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि कुमार त्रिवेदी ने एक पत्र भी लिखा है और मौर्य पर लाखों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है।

#Lucknow: Akhil Bhartiya Hindu Mahasabha (ABHM) state president Rishi Kumar Trivedi, submitted a complaint to Hazratganj police against SP leader Swami Prasad Maurya, demanding action for the latter's remarks on Ramcharitmanas. pic.twitter.com/pKLiQduKEU