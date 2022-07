राष्ट्रपत्नी विवाद: मध्य प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ दर्ज करवाया मुकदमा

Highlights अधीर रंजन के खिलाफ आईपीसी की धारा 153बी, 505(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज कांग्रेसी नेता ने नवनिर्वाचित महामहिम द्रौपदी मुर्मू को संबोधित किया था 'राष्ट्रपत्नी'

भोपाल: कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए की गई विवादित टिप्पणी के विरोध में मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। गुरुवार को डिंडोरी के एसएसपी जगन्नाथ मरकाम ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया। मामले में आईपीसी की धारा 153बी, 505(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दिल्ली भेजी जा रही है।

बता दें कि इस विवाद को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर बनी हुई है। बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेसी नेता के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस पर हमला किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक राष्ट्रपति सभी पार्टी लाइनों से ऊपर होता है। यह बड़े पैमाने पर महिलाओं और आदिवासी समुदाय का अपमान है। कांग्रेस पार्टी इस तरह के महिला विरोधी और आदिवासी विरोधी विचारों का समर्थन करती है। अधीर रंजन चौधरी को देश कभी माफ नहीं करेगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रपति के लिए कांग्रेस सांसद की अभद्र टिप्पणी निंदनीय है। यह संविधान, महिला और आदिवासी समुदाय का अपमान है। एक तरह से यह देश का भी अपमान है। मैं सांसद और कांग्रेस की निंदा करता हूं। उन्हें नागरिकों से माफी मांगनी चाहिए।

Madhya Pradesh | A complaint letter was presented by BJP workers against Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury for making insulting remarks towards President Droupadi Murmu. FIR filed in the matter under IPC sec 153B, 505(2) & being sent to Delhi: Jagannath Markam, ASP, Dindori pic.twitter.com/hZpN9cGDZq