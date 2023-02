छात्रों को मिलेगी डिजिटल लाइब्रेरी संग कई और सुविधाओं की सौगात, जानिए बजट 2023 में शिक्षा क्षेत्र में क्या है खास?

Highlights वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को संसद में बजट 2023 पेश कर रही हैं। बजट 2023 में वित्त मंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुआयामी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना को प्रस्तुत किया। बेहतर शिक्षा के लिए डिजिटल लाइब्रेरी को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है।

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में बजट 2023 को पेश करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में नई सौगात दी है। भारत के युवाओं के लिए करियर और शिक्षा के क्षेत्र में बहुआयामी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्मला सीतारमण ने संसद में घोषणा की। उन्होंने बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने के लिए सरकार की योजना को बताया। डिजिटल लाइब्रेरी के तहत शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धता के लिए सभी छात्रों को डिजिटल लाइब्रेरी की सैगात दी जाएगी।

डिजिटल लाइब्रेरी की योजना को अमल में लाने के लिए सभी राज्यों की पंचायत और वार्डों में भौतिक पुस्तकालय को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत राज्यों को सभी जरूरी सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी तक सभी छात्रों की पहुंच हो इसके लिए बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा।

A National Digital Library for children and adolescents will be set up for facilitating the availability of quality books across geographies, languages, genres and levels and device-agnostic accessibility: FM Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/GbyPgYwRba