Vinesh Phogat: आखिरकार विनेश फोगाट को मिला गोल्ड मेडल, अनोखे समारोह में सम्मानित किया गया

Highlights विनेश शनिवार, 17 अगस्त को भारत वापस लौटीं उनके स्वागत सम्मान में हजारों लोग सड़कों पर खड़े थे गांव के बुजुर्गों ने उन्हें प्रतीकात्मक स्वर्ण पदक दिया

Vinesh Phogat: पेरिस ओलंपिक में महिलाओं के 50 किग्रा भार वर्ग के फाइनल में पहुंचने के बावजूद अधिक वजन होने के कारण पदक से वंचित रहने वाली विनेश फोगाट को आखिरकार गोल्ड मेडल मिल ही गया। विनेश शनिवार, 17 अगस्त को भारत वापस लौटीं। जब वह अपने गृहनगर बलाली पहुँचीं तो उनके स्वागत सम्मान में हजारों लोग सड़कों पर खड़े थे।

फोगाट को उनके पैतृक गांव बलाली में एक अनोखे और भावपूर्ण समारोह में सम्मानित किया गया। भले ही उन्होंने पेरिस में ओलंपिक स्वर्ण पदक नहीं जीता, लेकिन उनके गांव के बुजुर्गों ने उन्हें प्रतीकात्मक स्वर्ण पदक देकर यह सुनिश्चित किया कि वह एक सच्ची चैंपियन की तरह महसूस करें।

Balali promised, Balali delivered!



🥇 Vinesh Phogat was presented a gold medal by community elders in her native village. A massive crowd is in attendance despite the felicitation beginning well past midnight.



