फतेहाबादः मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूं, नीतीश ने कहा-कांग्रेस को साथ लेकर एक मोर्चा हो, तभी 2024 में भाजपा को हरा सकते हैं...

Highlights मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था लेकिन उन्होंने (भाजपा) मुझे जबरदस्ती बनाया। केंद्र ने पिछड़े राज्य के लिए जो वादा किया था, वो नहीं हुआ इसलिए हम उनसे अलग हो गए। बिहार में आज 7 पार्टियां एक साथ काम कर रही हैं।

फतेहाबादः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला किया। हरियाणा के फतेहाबाद में कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूं। तीसरे मोर्चे का सवाल ही नहीं उठता, कांग्रेस को साथ लेकर एक मोर्चा होना चाहिए, तभी हम 2024 में भाजपा को हरा सकते हैं।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मैं कांग्रेस समेत सभी दलों से एकसाथ आने की अपील करता हूं। पिछले चुनावों के दौरान, वे (भाजपा) हमारे उम्मीदवारों को हराने की कोशिश कर रहे थे। मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था लेकिन उन्होंने (भाजपा) मुझे जबरदस्ती बनाया।

केंद्र ने पिछड़े राज्य के लिए जो वादा किया था, वो नहीं हुआ इसलिए हम उनसे अलग हो गए। बिहार में आज 7 पार्टियां एक साथ काम कर रही हैं। उनके पास 2024 का चुनाव जीतने का कोई मौका नहीं है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई लड़ाई नहीं है, वह (भाजपा) अशांति पैदा करना चाहती है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर धरना दिया, लेकिन सरकार ने लंबे समय तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। सरकार ने किसान नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने का वादा किया, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। सभी के लिए 2024 में सत्ता परिवर्तन सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने का समय आ गया है; किसानों, युवाओं का आत्महत्या करना कोई समाधान नहीं है।

पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल के 109वें जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि आज देश की जो स्थिति बनी हुई है वो किसी से छुपी नहीं है। वो(भाजपा) लोग चाहते हैं कि इस देश का सब कुछ समाप्त हो जाए, केवल भाजपा, संघ और उनके कुछ साथी रह जाए।

आज हम उन किसानों को धन्यवाद देते हैं जिनके बेटे जवान(फौजी) हैं क्योंकि जवानों ने देश को बचाने का काम किया है। मैं आप लोगों का धन्यवाद करने आया हूं कि किसानों ने किसान आंदोलन कर संघियों को अच्छे से सबक सिखाने का काम किया।

