Farmers Protest: 'जिंदा है किसान', आंसू गैस के गोले से हुई किसान की मौत पर हरियाणा पुलिस ने क्या कहा

Highlights किसान की मौत को हरियाणा पुलिस ने फेक बताया हरियाणा पुलिस ने कहा किसी भी किसान की मौत नहीं हुई है सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही है

Farmer Protest: 21 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच का एलान किया। इधर, प्रदर्शनकारियों को खदड़ने के लिए उन पर सुरक्षाबलों के द्वारा आंसू गैल के गोले भी छोड़े गए। इससे जुड़ी हुई वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई।

VIDEO | Visuals from Punjab-Haryana Shambhu Border, where protesting farmers have been stopped by security forces from marching towards Delhi. #FarmersProtestpic.twitter.com/3btQZMu5ts — Press Trust of India (@PTI_News) February 21, 2024

इस बीच खबर आई कि दिल्ली कूच के दौरान पुलिस से झड़प में एक 23 साल के किसान की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चलाई जाने लगी। मृतक की फोटो भी पोस्ट की जाने लगी। इन सबके बीच हरियाणा पुलिस ने अहम जानकारी साझा की है।

VIDEO | Here's what farmers' leader Sarwan Singh Pandher said at the Shambhu border, where protesting farmers have been stopped by security forces from marching towards Delhi.



"We did not send any youth at the front, instead leaders themselves went peacefully. The way they… pic.twitter.com/8KPkGcXCrK — Press Trust of India (@PTI_News) February 21, 2024

हरियाणा पुलिस के द्वारा 3.36 पर एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में हरियाणा पुलिस ने बताया कि अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार आज किसान आंदोलन में किसी भी किसान की मृत्यु नहीं हुई है।

The fake news of abduction of one farmer named Preet s/o Davinder Singh r/oVillage Nawa Gao Dist Sangrur by Haryana Police at Khanauri border is strongly denied.He is admitted in PGI Rohtak by Haryana police for treatment and is completely out of danger @ssk303@DGPPunjabPolice — Haryana Police (@police_haryana) February 21, 2024

यह मात्र एक अफवाह है। दाता सिंह-खनोरी बॉर्डर पर दो पुलिसकर्मियों तथा एक प्रदर्शनकारी के घायल होने की सूचना है जो उपचाराधीन है। बताते चले कि कई राउंड की वार्ता के बाद भी हल नहीं निकलने के बाद किसानों ने दिल्ली कूच का एलान किया था।

Today, my heart is heavy...😭



21 y/o Subhkaran Singh, farmer is shot dead.



Salute to his bravery... 🇮🇳



Farmer is ready to sacrifice but will not step back.



#FarmerProtestInDelhipic.twitter.com/vp5NJaVkN2 — Sunil Lamba (@Post4India) February 21, 2024

प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले दागे गए। मालूम हो कि पिछले चार दौर में कोई समाधान नहीं निकलने के बाद कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों को 5वें दौर की चर्चा के लिए आमंत्रित किया है।

Haryana Police fires tear gas shells after farmers try to move towards barricades at Khanauri border



Edited video is available on PTI Videos (https://t.co/L2D7HH3xZ2) #PTINewsAlerts#PTIVideos@PTI_Newspic.twitter.com/UWHEftBEc7 — PTI News Alerts (@PTI_NewsAlerts) February 21, 2024

केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसी भी चीज का समाधान लगातार बातचीत से ही निकाला जा सकता है। मैं किसान संगठन से अपील करता हूं कि सभी मुद्दों का समाधान निकालने के लिए बातचीत के रास्ते आगे बढ़ें। चौथे दौर तक की बातचीत होने के बाद किसान संगठनों की ओर से जो प्रतिक्रिया आई उसे संज्ञान में लेते हुए हम पांचवे दौर की बैठक और एमएसपी की मांग, फसल विविधीकरण, पराली का विषय जैसे मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार हैं। मेरी अपील है कि वे शांति बनाएं रखें और हमारी कोशिश है कि वार्ता से समाधान निकले।

Web Title: FarmerProtest Delhi Khanauri border ONE KISAN DIED HARYANA POLICE SAID fake news