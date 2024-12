Farmer Protest: पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा ने सरकार से किसानों की मांगों को सुनने का आग्रह किया; यूजर ने पूछा 'पैसे मिल गए?'

Highlights गायक ने एक्स पर लिखा, किसान हमारे देश के हर घर को भोजन उपलब्ध कराते हैं, उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए उन्होंने आगे कहा, हमारे सरकारी अधिकारियों से अनुरोध है कि कृपया बैठकर किसानों के अधिकारियों से चर्चा करें

नई दिल्ली: शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, ऐसे में गायक गुरु रंधावा किसानों को अपना समर्थन देने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वे बैठकर किसानों की समस्याओं पर चर्चा करें। प्रदर्शनकारी किसानों ने 18 दिसंबर को ‘रेल रोको’ आंदोलन की घोषणा की और राकेश टिकैत के नेतृत्व वाली एसकेएम को आमंत्रित किया।

गायक ने अपने विचार साझा करने के लिए एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) का सहारा लिया। कई पोस्ट के ज़रिए उन्होंने सरकार से उनकी दलीलें सुनने का अनुरोध किया। उन्होंने पहले अपने ट्वीट में "पंजाब" का ज़िक्र किया, उसके बाद एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा था, "किसान हमारे देश के हर घर को भोजन उपलब्ध कराते हैं। उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। हमारे सरकारी अधिकारियों से अनुरोध है कि कृपया बैठकर किसानों के अधिकारियों से चर्चा करें।"

जैसे ही उन्होंने अपना ट्वीट पोस्ट किया, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। जब एक यूजर ने उनके पोस्ट के पीछे की वजह पूछी, तो गुरु ने कहा कि वह "किसान परिवार" से हैं, इसलिए वह किसानों के साथ खड़े हैं और भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं।

I am from a farmer family myself mere bhai,

Dono mein se kuch nhi mila

Sirf request kar raha hoon as Indian 🙏❤️

Khush raho , pta nhi lagg raha hai kya ho raha hamare desh mein. Kuch bhi likho nafrat to milni hi hai

Khush raho bhai ❤️ https://t.co/t0Z5R7BLbE