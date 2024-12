Farmer Protest: दिल्ली में कूच करने वाले किसानों को नहीं मिली एंट्री, नोएडा की सड़कों पर दिखी अराजकता, लगा लंबा जाम

Farmer Protest: सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसानों का आंदोलन एक बार फिर शुरू हो गया है। दिल्ली से सटे नोएडा बॉर्डर पर सोमवार को किसानों का हुजूम नजर आया, जो दिल्ली में एंट्री करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण नोएडा और पूर्वी दिल्ली की सड़कों पर लंबा जाम दिखाई दिया जिससे लोगों को खासी दिक्कते हुई। किसान आंदोलन की कई तस्वीरें सामने आई है जिसमें पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़कर अंदर एंट्री करने के लिए किसान मशक्कत कर रहे थे लेकिन नोएडा पुलिस ने आखिकार सभी किसानों को नोएडा बॉर्डर पर ही रोक दिया।

जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने उन्हें नोएडा में विभिन्न स्थानों पर रोका। शाम को बैरिकेड्स को तोड़ने और राजधानी तक पहुंचने में असमर्थ होने के बाद कुछ किसानों ने धरना दिया। भारतीय किसान परिषद (बीकेपी) के नेता सुखबीर खलीफा ने संवाददाताओं से कहा, “हमें आश्वासन दिया गया है कि मुख्य सचिव के साथ बातचीत के बाद हमारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तब तक हम दलित प्रेरणा स्थल पर डेरा डालेंगे। हम न आगे बढ़ेंगे, न पीछे हटेंगे।”

क्या है किसानों की मांग

गौरतलब है कि किसान भूमि मुआवजे में 64 प्रतिशत की वृद्धि और 10 प्रतिशत भूमि क्षेत्र को आवासीय भूखंडों के रूप में विकसित करने के प्रावधान के लिए 2011 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के शीघ्र कार्यान्वयन पर जोर दे रहे हैं। हालांकि, भूमि की कमी के कारण, कई किसानों को अभी भी वादा किए गए भूखंड नहीं मिले हैं, जिसके कारण बार-बार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विभिन्न किसान समूहों ने विभिन्न मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है। संयुक्त किसान मोर्चा (नोएडा) के बैनर तले कई समूहों के किसानों ने सोमवार को भूमि अधिग्रहण के लिए अधिक मुआवजे की मांग को लेकर मार्च निकाला।

प्रदर्शन के कारण लगा जाम

किसान प्रदर्शनों के कारण दोपहर तक यातायात जाम की स्थिति बनी रही। दिल्ली में भी यातायात जाम की वजह से दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे और चिल्ला गांव में उत्तर प्रदेश की सीमा पर घंटों वाहनों का जाम लगा रहा। 2020-21 की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हजारों पुलिस और केंद्रीय बलों ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई स्तरों पर बैरिकेड्स लगा रखे थे, जब तीन (अब निरस्त) कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन ने महीनों तक हरियाणा से दिल्ली जाने वाले दो राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया था।

राष्ट्रीय किसानों के छत्र समूह, संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने दो बिजली आपूर्ति फर्मों के निजीकरण के खिलाफ बुधवार को उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है।

पंजाब में किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम (गैर-राजनीतिक) ने 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का आह्वान किया है। मार्च की अनुमति के मुद्दे पर अंबाला में इन समूहों और हरियाणा सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल से कहा कि वे पंजाब-हरियाणा सीमा पर खनौरी में कानूनी रूप से गारंटीकृत एमएसपी और अन्य मांगों के लिए आमरण अनशन पर बैठे हैं। वे प्रदर्शनकारी किसानों को राजमार्गों को बाधित न करने और लोगों को असुविधा न पहुँचाने के लिए राजी करें।

Farmers at the Noida-Delhi border marching with flags in hand, sloganeering against the @noidapolice@CeoNoida for heavy arrangements preventing them from moving forward #Farmersprotestpic.twitter.com/2AwqRjQ5L0