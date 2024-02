Farmer Protest: दिल्ली कूच कर रहे सैकड़ों किसानों को महामाया फ्लाईओवर के नीचे रोका गया, दिल्ली-यूपी बॉर्डर के आसपास भारी सुरक्षा तैनात, लगा जाम

Highlights संसद की ओर मार्च कर रहे यूपी के किसानों को पुलिस ने नोएडा में रोका दिल्ली-यूपी बॉर्डर के आसपास भारी सुरक्षाबलों को तैनात किया गया किसान बढ़े हुए मुआवजे समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं

नई दिल्ली: आज दिल्ली कूच रहे सैंकड़ों किसानों को महामाया फ्लाईओवर के नीचे रोका गया है। किसान प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट है। दिल्ली-यूपी बॉर्डर के आसपास भारी सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है। जबकि सड़कों पर भारी जाम लग गया है। अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि स्थिति को देखते हुए यातायात व्यवस्था की गई है और यात्रियों को कुछ सड़कों से बचने की सलाह दी गई है।

कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी सुरक्षा बलों के साथ-साथ अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसान समूह दिसंबर 2023 से स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहीत अपनी भूमि के बदले बढ़े हुए मुआवजे और विकसित भूखंडों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

#WATCH | UP farmers marching towards Parliament stopped by police in Noida



The farmers are protesting over their various demands including hiked compensation pic.twitter.com/fwdQ2mVM4R