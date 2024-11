दिल्ली के प्रशांत विहार में पीवीआर के पास धमाका, सुरक्षा एजेंसियां ​​मौके पर

Highlights दिल्ली के रोहिणी के प्रशांत विहार में गुरुवार सुबह एक विस्फोट की खबर आई दिल्ली फायर सर्विस के हवाले से बताया कि गुरुवार सुबह 11.48 बजे प्रशांत विहार से विस्फोट की सूचना मिली दिल्ली फायर सर्विस ने बताया कि मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं

नई दिल्ली: दिल्ली के रोहिणी के प्रशांत विहार में गुरुवार सुबह एक विस्फोट की खबर आई। एक महीने पहले भी इसी इलाके में एक विस्फोट हुआ था, जिससे दहशत फैल गई थी। इंडिया टुडे डॉट इन की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को यह विस्फोट प्रशांत विहार इलाके में पीवीआर के पास हुआ। समाचार एजेंसी एएनआई ने दिल्ली फायर सर्विस के हवाले से बताया कि गुरुवार सुबह 11.48 बजे प्रशांत विहार से विस्फोट की सूचना मिली।

दिल्ली फायर सर्विस ने बताया कि मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। बाद में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और बम निरोधक दस्ते की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। पिछले महीने रोहिणी के प्रशांत विहार में सीआरपीएफ स्कूल की दीवार में जोरदार धमाका हुआ था, जिससे पूरे शहर में दहशत फैल गई थी और विस्फोट के सुराग खोजने के लिए शीर्ष जांच एजेंसियों को मौके पर जाना पड़ा था। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।

विस्फोट के मद्देनजर पुलिस ने शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि विस्फोट एक देशी बम के कारण हुआ हो सकता है, हालांकि, बाद में जांच से पता चला कि विस्फोट जलती हुई सिगरेट के बट के कारण हुआ हो सकता है, जिसे एक व्यक्ति ने अपने कुत्ते को टहलाते हुए फेंका था, जो कचरे के ढेर में औद्योगिक कचरे के संपर्क में आ गया।

