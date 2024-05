खत्म हो गई थी लाइसेंस की अवधि, अग्निशमन विभाग से NOC नहीं, अयोग्य डॉक्टर: सामने आईं न्यू बोर्न बेबी केयर हॉस्पिटल से चौंकाने वाली खामियां

By मनाली रस्तोगी | Published: May 27, 2024 07:32 AM

पुलिस ने कहा कि आग लगने की स्थिति में किसी भी आपात स्थिति के लिए अस्पताल में कोई अग्निशामक यंत्र नहीं लगाया गया था और सुविधा में कोई आपातकालीन निकास भी नहीं था।