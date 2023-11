Exit polls 2023: एग्जिट पोल में एमपी-राजस्थान में बीजेपी को आगे रहने का अनुमान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त, जानें सबकुछ!

Highlights मध्य प्रदेश में कुल सीट 230 हैं और बहुमत के लिए 115 सीट की जरूरत होती है। छत्तीसगढ़ में कुल सीट 90 हैं और बहुमत के लिए 46 विधायक की जरूरत है। राजस्थान में कुल सीट 200 बहुमत के लिए 101 सीट की जरूरत है।

Exit polls 2023: मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनाव संपंन्न हो गया है। 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। एग्जिट पोल में एमपी, राजस्थान में बीजेपी को आगे रहने का अनुमान है और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त है। मिजोरम पोल बाकी है।

कांग्रेस: ​​48-64

बीआरएस: 40-55

बीजेपी: 7-13

एआईएमआईएम: 4-7

कुल सीटें: 119

बीजेपी: 33 ± 8 सीटें

कांग्रेस: ​​57 ± 8 सीटें

अन्य: 00 ± 3 सीटें

कुल सीटें: 90

बीजेपी: 106-116

कांग्रेस: ​​111-121

अन्य 0-6

कुल सीटें: 230

बीजेपी: 100-110

कांग्रेस: ​​90-100

अन्य: 5-15।

बीजेपी: 100-122

कांग्रेस: ​​62-85

अन्यः 14-15

एमएनएफ: 10-14

जेडपीएम: 15-25

कांग्रेस: ​​5-9

बीजेपी: 0-2

कुल सीटें: 40

बीजेपी: 34-45

कांग्रेस: ​​42-53

कुल सीटें: 90

बीजेपी: 118-130

कांग्रेस: ​​97-107

अन्य: 0-2।

