Excise policy case: न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक, दिल्ली सीएम केजरीवाल को झटका

Excise policy case: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी है। आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन वह अभी भी जेल में हैं, क्योंकि सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

