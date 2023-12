Excise policy case: आरोपियों की मदद और मनी लॉन्ड्रिंग..., आप सांसद के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दायर की, पढ़े सबकुछ

Highlights विभिन्न धाराओं के तहत एक स्थानीय अदालत में आरोपपत्र दायर किया। ईडी ने ‘आप’ के राज्यसभा सदस्य सिंह को इस मामले में अक्टूबर में गिरफ्तार किया था। ईडी ने 2021-22 दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में ‘आप’ सांसद को गिरफ्तार किया था।

Excise policy case: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आप सांसद संजय सिंह पर नकेल कस दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की है। अक्टूबर में सिंह को 10 घंटे की तलाशी के बाद पांच दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया था।

