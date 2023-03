Erode East bypoll: दक्षिण भारत में एनडीए गठबंधन को झटका, कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री एलनगोवन 21137 वोट से आगे

Highlights एलनगोवन को 31884 और थेन्नासारू को 10747 वोट मिले हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस उम्मीदवार ई वी के एस एलनगोवन 21137 वोट से आगे चल रहे हैं। इरोड (पूर्व) विधानसभा उपचुनाव में कुल 77 प्रत्याशी मौदान में हैं।

Erode East bypoll: दक्षिण भारत में एनडीए गठबंधन को झटका लगा है। तमिलनाडु के इरोड (पूर्व) विधानसभा क्षेत्र पर कांग्रेस ने बड़ी बढ़त बना ली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस उम्मीदवार ई वी के एस एलनगोवन 21137 वोट से आगे चल रहे हैं। एलनगोवन को 31884 और थेन्नासारू को 10747 वोट मिले हैं।

#WATCH | Tamil Nadu: Celebrations at Anna Arivalayam, DMK headquarters in Chennai as DMK-backed Congress candidate EVKS Elangovan continues his lead in #ErodeEastByPolls, as per official EC trends. pic.twitter.com/pH3NKD1lcv