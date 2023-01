Anant Ambani-Radhika Merchant: राधिका मर्चेंट संग मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत ने की सगाई, देखें तस्वीरें

Highlights अनंत अंबानी ने गुरुवार को उद्योगपति वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट से सगाई की। उनकी सगाई मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटिला में हुई, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। अनंत अंबानी जल्द ही एक भव्य समारोह में राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे।

मुंबई: कारोबारी मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी ने गुरुवार को उद्योगपति वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट से सगाई की। उनकी सगाई मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटिला में हुई, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। अनंत अंबानी जल्द ही एक भव्य समारोह में राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे। हालांकि, उनकी शादी कब होगी इसकी तारीख सामने नहीं आई है।

राधिका मर्चेंट एनकोर हेल्थकेयर के सीईओ वीरेन मर्चेंट की बेटी हैं। वह गुजरात के कच्छ की रहने वाली हैं। उन्होंने आठ साल तक भरतनाट्यम में प्रशिक्षण लिया है और श्री निभा आर्ट्स की गुरु भावना ठाकर की शिष्या हैं। जून 2022 में अंबानी परिवार द्वारा Jio वर्ल्ड सेंटर में एक भव्य अरंगेत्रम समारोह की मेजबानी करने के बाद राधिका ने सुर्खियां बटोरीं।

'अरंगेत्रम' एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ औपचारिक प्रशिक्षण पूरा होने पर एक नर्तक द्वारा मंच पर चढ़ना है। वर्षों के प्रशिक्षण के बाद भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत के छात्र का यह पहला मंच प्रदर्शन है। अनंत ने जहां अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, वहीं राधिका न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं।

अनंत को अपने पिता द्वारा चलाए जा रहे तेल-से-टेलीकॉम-से-खुदरा समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए ऊर्जा कारोबार को संभालने के लिए तैयार किया जा रहा है। वह Jio Platforms समूह की दूरसंचार और डिजिटल कंपनी और Reliance Retail Ventures के बोर्ड में हैं।

