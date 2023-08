Chandrayaan-3 की सफलता के मौके पर पीएम मोदी के साथ इसरो के पूर्व प्रमुख के सिवन की भावुक तस्वीरें 'एक्स' पर हुई ट्रेंड

Highlights चंद्रयान-3 की सफलता पर इसरो के पूर्व प्रमुख के सिवन की तस्वीरों को एक्स पर साझा किया गया यूजर्स ने चंद्रयान-2 की असफलता के वक्त उनके और पीएम मोदी के बीच भावनात्मक पल को याद किया साल 2019 में चंद्रयान-2 मिशन के फेल होने पर पीएम मोदी ने सिवन को सांत्वना दी थी

नई दिल्ली: भारत ने रूसी लैंडर के दुर्घटनाग्रस्त होने के कुछ ही दिनों के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक उतारकर विश्व में पहला देश होने की ऐतिहासिक गौरव हासिल किया है। जैसे ही भारत के वैज्ञानिकों ने इस इस विशाल उपलब्धि को अपने नाम किया।

एक्स यानी ट्विटर पर इसरो के पूर्व प्रमुख के सिवन की तस्वीरों को साझा किया गया और चंद्रयान-2 की असफलता के समय उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भावनात्मक पल को भी याद किया गया।

एक्स पर यूजर्स द्वारा साझा की गई तस्वीरों में पूर्व इसरो प्रमुख सिवन साल 2019 में चंद्रयान-2 मिशन की विफलता के बाद भावुक नजर आ रहे हैं। वहीं यूजर्स ने उन तस्वीरों को भी साझा किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवन को सांत्वना दे रहे हैं और तत्कालीन इसरो चीफ पीएम मोदी के गले मिलकर रो रहे हैं।

एक्स पर ट्रेंड हो रही इन तस्वीरों से प्रदर्शित हो रहा है कि असफलता निराशा का श्रोत नहीं होती बल्कि यह तो आगे चलकर सफलता की कुंजी बनती है।

इस मौके पर रागिनी नाम की एक एक्स यूजर साल 2019 में चंद्रयान-2 की असफलता के बाद इसरो के तत्कालीन चीफ सीवन और पीएम मोदी का भावुक वीडियो साझा करते हुए लिखती हैं, "असफलताएं सफलता की ओर कदम बढ़ाती हैं। आइए इस महत्वपूर्ण अवसर पर सिवन सर के योगदान को याद करें"

Failures are stepping stone towards success



Let's remember the contribution of Sivan sir on this momentous occasion#Chandrayaan3Landing#Chandrayaan3#Chandrayaan_3pic.twitter.com/ryuQx2rmma