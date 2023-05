मध्य प्रदेश में अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की हुई इमरजेंसी लैंडिंग, मदद के लिए भेजा गया दूसरा हेलीकॉप्टर

Highlights मध्य प्रदेश में अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इस इमरजेंसी लैंडिंग के पीछे के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं आईएएफ ने मदद के लिए एक दूसरा हेलीकॉप्टर भी भेजा है।

भोपाल: भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के एक विमान को सोमवार को मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एहतियातन लैंडिंग कराई गई है। बताया जा रहा है कि कुछ तकनीकी खराबी के कारण इस अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर को खेत में उतारा गया है। भारतीय वायु सेना द्वारा जारी बयान में केवल इसकी जानकारी दी गई है और किस कारण यह लैंडिंग हुई है, इस पर अभी कुछ भी बोला नहीं गया है।

पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। उधर भारतीय वायु सेना द्वारा इस हेलीकॉप्टर की मदद करने के लिए एक दूसरे हेलीकॉप्टर को भेजा गया है। घटनास्थल के पास से जारी वीडियो में यह देखा गया है कि ग्रामीणों की भारी भीड़ वहां जमा हुई है।

#WATCH | An Apache AH-64 helicopter of the Indian Air Force (IAF) carried out a precautionary landing near Bhind, Madhya Pradesh during routine operational training. All crew and the aircraft are safe. The rectification party has reached the site.



