एलन मस्क के एक्स ने देहरादून एक्सीडेंट का वीडियो प्लेटफॉर्म से हटाया, बताई ये वजह

नई दिल्ली: एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने उत्तराखंड के देहरादून में हुए दुखद कार हादसे का एक भयावह वीडियो हटा दिया है, जिसमें छह युवाओं की जान चली गई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने "अनावश्यक रक्तपात" के अपने कंटेंट नियमों का उल्लंघन करने के कारण वीडियो को हटा दिया है।

चौहान नाम के एक एक्स यूजर ने वीडियो शेयर किया। वीडियो हटाए जाने के बाद, उन्होंने हटाए गए वीडियो संदेश का स्क्रीनशॉट शेयर किया। एक्स अपने प्लेटफॉर्म पर स्पष्ट ग्राफ़िक कंटेंट पोस्ट करने की अनुमति नहीं देता है।

एक्स नोटिफिकेशन के अनुसार, "अनावश्यक रक्तपात को दर्शाने वाले मीडिया पोस्ट करने के हमारे नियमों का उल्लंघन करना। आप अत्यधिक ग्राफ़िक मीडिया (जैसे, गंभीर चोटें, यातना) शेयर नहीं कर सकते। अनावश्यक रक्तपात के संपर्क में आना हानिकारक हो सकता है, खासकर अगर कंटेंट क्रूरता या दुखवादी आनंद के इरादे से पोस्ट किया गया हो।"

Twitter made, that Dehradun Innova Accident video down.



The Group who met with the accident on 12th Nov, is clear a case of Drunk & Drive, Group party video is there on X where they are seen consuming alcohol.



Still a message to all

Don’t Drink & Drive. pic.twitter.com/GWr9dRp99A