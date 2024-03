Electoral Bonds: "राहुल गांधी बताएं उन्हें 'हफ्ता वसूली' से 1,600 करोड़ रुपये कहां से मिले", अमित शाह ने चुनावी बॉन्ड स्कीम की आलोचना पर घेरा कांग्रेस नेता को

Highlights अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चुनावी बांड को 'हफ्ता वसूली' कहे जाने पर प्रतिक्रिया दी राहुल बाबा जिसे वो 'हफ्ता वसूली' कह रहे हैं, उसके जरिये उन्हें 1,600 करोड़ रुपये कैसे मिले अमित शाह ने कहा कि हम दावा करते हैं कि चुनावी बॉन्ड स्कीम से मिला पैसा एक पारदर्शी दान है

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चुनावी बांड को 'हफ्ता वसूली' कहे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल बाबा को यह स्पष्ट करने की जरूरत है कि जिसे वो 'हफ्ता वसूली' कह रहे हैं, उसके जरिये उन्हें 1,600 करोड़ रुपये कैसे मिले।

अमित शहा ने राहुल गांधी द्वारा चुनावी बॉन्ड स्कीम की आलोचना और उसे 'हफ्ता वसूली' कहने पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कांग्रेस नेता को किसी भी तरह का आरोप लगाने से पहले यह बचाना चाहिए कि उनकी पार्टी ने इस हफ्ता वसूली से किस प्रकार 1,600 करोड़ रुपये जुटाये हैं।

इसके साथ अमित शाह ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, "हम दावा करते हैं कि चुनावी बॉन्ड स्कीम से मिला पैसा एक पारदर्शी दान है, लेकिन अगर राहुल गांधी इसे वसूली के रूप में लेबल करते हैं, उन्हें उसका विवरण देना चाहिए।"

Rahul Gandhi should answer if donations received by INDI Alliance are extortion money.



राहुल गाँधी जवाब दें कि इंडी अलायंस को मिला चंदा क्या हफ्ता वसूली है? pic.twitter.com/WWZdxl0Jty