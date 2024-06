Election Exit Poll Result 2024: एग्जिट पोल के नतीजों से पहले केजरीवाल ने बताया भाजपा की आएंगी कितनी सीटें?

Highlights केजरीवाल ने कहा, इंडिया गठबंधन को 295+ सीटें मिल रही हैं और भाजपा करीब 220 सीटें जीतेगी उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन अपने दम पर एक मजबूत और स्थिर सरकार बनाएगा AAP के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा, पीएम का चेहरा 4 जून को तय किया जाएगा

Election Exit Poll Result 2024: एग्जिट पोल के नतीजों से पहले इंडिया अलायंस के नेताओं की बैठक के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा, "इंडिया गठबंधन को 295+ सीटें मिल रही हैं और भाजपा करीब 220 सीटें जीतेगी और एनडीए गठबंधन को 235 सीटें मिलेंगी।" उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन अपने दम पर एक मजबूत और स्थिर सरकार बनाएगा। पीएम का चेहरा 4 जून को तय किया जाएगा..." आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के सात चरणों के लिए मतदान संपन्न हुए। अब चार जून को मतगणना होगी।

वहीं सीपीआई महासचिव डी राजा ने एएनआई को बताया कि इंडिया ब्लॉक कल चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। उन्होंने कहा, "फैसला यह है कि हमें मतगणना प्रक्रिया के दौरान बहुत सतर्क रहना चाहिए। हमें अपने मतगणना एजेंटों को सचेत करना चाहिए कि उन्हें कैसे सतर्क रहना चाहिए... इस मुद्दे पर, हम चुनाव आयोग से मिलने की संभावना रखते हैं। एक बार जब चुनाव आयोग कल समय दे देता है, तो हमारे नेता चुनाव आयोग से मिलेंगे... चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं, यह एकतरफा होने जा रहा है... हम 295+ सीटें जीतेंगे,"

