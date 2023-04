उत्तर प्रदेश में रालोद को झटका, यूपी निकाय चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने छीना राज्य पार्टी का दर्जा

नई दिल्ली:राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) पार्टी अब उत्तर प्रदेश में राज्य पार्टी नहीं है। सोमवार को भारत के निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में रालोद को राज्य पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। निर्वाचन आयोग से यूपी में होने वाले निकाय चुनाव से पहले आरएलडी को बड़ा झटका मिला है। आयोग ने 'रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी' को पश्चिम बंगाल में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी है। इसके आलावा मेघालय में 'वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी' को राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता मिली है।

