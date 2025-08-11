निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश को पत्र लिखा, दोपहर 12 बजे बातचीत के लिए समय दिया

Highlights राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बातचीत के लिए समय दिया है। नियुक्ति के लिए तीस लोगों के नाम और उनके वाहन नंबर भी मांगे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में कथित "वोट चोरी" के विरोध में मार्च निकालने वाले थे।

नई दिल्लीः भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश को पत्र लिखा। पत्र में लिखा है, "चुनाव आयोग ने आज दोपहर 12 बजे बातचीत के लिए समय दिया है।" अभी तक कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। रमेश को लिखे एक पत्र में, भारत निर्वाचन आयोग के सचिवालय ने कहा कि उसने सोमवार दोपहर "कुछ" राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बातचीत के लिए समय दिया है। एएनआई समाचार एजेंसी द्वारा साझा किए गए पत्र में लिखा है, "चुनाव आयोग ने आज दोपहर 12:00 बजे बातचीत के लिए समय दिया है।"

Election Commission of India Secretariat writes to Congress MP Jairam Ramesh



"EC has granted an appointment for an interaction at 12:00 PM today. It is requested that, due to the limitation of space, names of up to 30 persons may kindly be intimated...", reads the letter



As of… pic.twitter.com/PZLXei4wfH — ANI (@ANI) August 11, 2025

पत्र के अनुसार, यह जयराम रमेश द्वारा "कुछ राजनीतिक दलों की ओर से" इस तरह की नियुक्ति के अनुरोध के जवाब में है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के अनुरोध पर ऐसी नियुक्ति निर्धारित की है या नहीं। बैठक का एजेंडा तुरंत ज्ञात नहीं हो सका। आयोग ने इस नियुक्ति के लिए तीस लोगों के नाम और उनके वाहन नंबर भी मांगे हैं।

विपक्षी दलों के सैकड़ों सांसद सोमवार को संसद से दिल्ली स्थित चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च निकालने वाले थे। वे 2024 के लोकसभा चुनावों में कथित "वोट चोरी" के विरोध में मार्च निकालने वाले थे, जैसा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है।

हालांकि, दिल्ली पुलिस द्वारा इस मार्च की अनुमति दिए जाने की संभावना नहीं है। नाम न छापने की शर्त पर बात करते हुए, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पुलिस की अनुमति के लिए कोई औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया गया है।

INDIA ब्लॉक के नेता बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान 'मतदाता धोखाधड़ी' के आरोपों के विरोध में संसद से भारत के चुनाव आयोग तक मार्च निकालने वाले हैं। इसके मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और परिवहन भवन के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं।

भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने चुनाव में धांधली के दावों को लेकर INDI ब्लॉक के सांसदों द्वारा संसद से चुनाव आयोग कार्यालय की ओर मार्च करने पर कहा, "वे पहले दिन से ही सदन चलने नहीं दे रहे हैं... राहुल गांधी जिस तरह चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं उस पर चुनाव आयोग सबूत मांग रहा है कि अगर आपके पास कोई सबूत हो तो वह दिखाएं। तेजस्वी यादव के पास खुद 2 EPIC कार्ड हैं... जनता के कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं, उन पर चर्चा करनी चाहिए..."

